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Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев

Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев

Эксперты объяснили стремление ВСУ прорвать границу РФ в преддверии выборов @ t.me/mod_russia Tекст: Евгений Поздняков Российские войска третий день подряд успешно отражают атаки ДРГ противника на приграничных территориях.

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