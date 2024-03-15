Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев

Эксперты объяснили стремление ВСУ прорвать границу РФ в преддверии выборов @ t.me/mod_russia Tекст: Евгений Поздняков Российские войска третий день подряд успешно отражают атаки ДРГ противника на приграничных территориях.
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