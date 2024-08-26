Экспорт из Сербии

Расширение КХЛ — одна из самых горячих тем, которые будоражат отечественный хоккей. В прежние годы в лиге были представлены команды из ныне недружественных Финляндии, Латвии, Чехии… Однако сейчас из представителей зарубежья остались Китай, Казахстан и Белоруссия, а все слухи о будущих участниках лиги были связаны с российскими клубами.