Последствия сердечного приступа можно обратить вспять

Команда из Университета Хубрехта https://www.hubrecht.eu/zebrafish-protein-unlocks-dormant-ge. белок Hmga1, который играет ключевую роль в регенерации сердечной ткани в рыбок данио, которые в отличие от человека умеют полностью восстанавливать клетки сердечной мышцы без труда и всего за два месяца.