Смертельное ДТП с фурами на трассе: водитель JAC погиб

Смертельная авария произошла в 21:40 на 1109-м километре федеральной трассы в направлении Новосибирска: 29-летний водитель грузовика JAC врезался в остановившийся из-за затора FAW и скончался на месте от полученных травм.
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