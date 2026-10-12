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Царьград

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Смертельное ДТП с фурами на трассе: водитель JAC погиб

Смертельное ДТП с фурами на трассе: водитель JAC погиб

Смертельная авария произошла в 21:40 на 1109-м километре федеральной трассы в направлении Новосибирска: 29-летний водитель грузовика JAC врезался в остановившийся из-за затора FAW и скончался на месте от полученных травм.

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