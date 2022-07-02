У лютому 2022 р. у Джакарті пройшов форум за участю міністрів фінансів та голів центробанків країн G20 (фото Mast Irham/Pool via REUTERS) Західні лідери приїдуть на саміт G20 завдяки зусиллям Індонезії Передбачається, що президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті G20 з відеозв'язку Президент Індонезії Джоко Відодо, будучи тимчасовим чинним головою «Великої двадцятки», […] Сообщение Західні лідери приїдуть на саміт G20 завдяки зусиллям Індонезії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.