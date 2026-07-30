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RT Russia

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Свищёв считает, что отстранение российских хоккеистов необходимо оспорить в суде

Свищёв считает, что отстранение российских хоккеистов необходимо оспорить в суде

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных от турниров.

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