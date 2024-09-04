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Елена Полунина о свадьбе: «Не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения. Сергей так устал от постоянной беготни, что сказал: «Все! Женимся!»

Фигуристка, ранее выступавшая под фамилией Ильиных и побеждавшая в командном турнире Сочи-2014, вышла замуж за Сергея Полунина.

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