Нарушительница ковидного карантина избралась в заксобрание штата Техас

Отбывшая тюремный срок за неоднократное открытие своей парикмахерской во время COVID-19 Шелли Лютер выиграла выборы в законодательное собрание штата Техас в 62-м округе штата, сообщил 13 ноября сайт Breitbart News.
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