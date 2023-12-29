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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Айнур Курманов.   Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Распоясались сволочи нацистские.То, что  Россия  на  это не реагирует, мне понятно  - сама  власть в РФ  поголовно антисоветская.
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