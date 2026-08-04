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Приморские синоптики дали прогноз по новому тайфуну DOLPHIN

Приморские синоптики дали прогноз по новому тайфуну DOLPHIN

Прогноз по новому тайфуну DOLPHIN дали синоптики Примгидромета. По словам начальника учреждения Бориса Кубая, вероятность того, что тропический циклон изменит траекторию и выйдет к Приморскому краю, сейчас крайне мала, но не исключена, сообщает PRIMPRESS.

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