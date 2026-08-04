Приморские синоптики дали прогноз по новому тайфуну DOLPHIN

Прогноз по новому тайфуну DOLPHIN дали синоптики Примгидромета. По словам начальника учреждения Бориса Кубая, вероятность того, что тропический циклон изменит траекторию и выйдет к Приморскому краю, сейчас крайне мала, но не исключена, сообщает PRIMPRESS.