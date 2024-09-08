Искусство создавать искусство: отрывок из книги продюсера Red Hot Chili Peppers, Linkin Park и Aerosmith

В издательстве «Азбука» выходит книга «Из ничего. Искусство создавать искусство». Ее автор — музыкальный продюсер Рик Рубин, работавший с такими легендарными коллективами как Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park и Aerosmith.
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