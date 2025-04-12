Экономист Сакс: переговоры РФ и США движутся в сторону снятия с России санкций

www.globallookpress.com/Xie Ziyi/XinHua Переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном движется в сторону снятия с России американских санкций, заявил экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс.
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