Горбачевское реформаторство докатилось до Британии

Куда ни посмотри — везде репортажи об очередях и полупустых полках в английских супермаркетах Надеюсь, что у товарищей по ту сторону европейского континента всё в порядке, а фотодоказательства дефицита — лишь происки коварных недоброжелателей.
Куда ни посмотри — везде репортажи об очередях и полупустых полках в английских супермаркетах Надеюсь, что у товарищей по ту сторону европейского континента всё в порядке, а фотодоказательства дефицита — лишь происки коварных недоброжелателей.
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