ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 января 2022 года

Энергия дня десятого января две тысячи двадцать второго года. Числовой код 894=Воспользовавшись правом творить и правом свободной воли, изменить ход Истории = Всем нам всё равно придётся выбирать как жить дальше, ведь время перемен наступило! = Всё, что люди говорят или делают, — это проекция их собственной реальности =В споре не рождается Истина, в споре ум уводит от Истины и правильного решения = Глупо и бесполезно искать Любовь и счастье, данные состояния надо развивать! = Две спирали: как по одной можно подняться, так по другой можно спуститься =Дорожка, по которой часто ездят, становится колеей, из которой не выбраться =Если в вашей Жизни возникла проблема, значит, у вас обязательно есть ресурс её решить =Если мы хотим научить думать, то, прежде, мы должны научить придумывать =Жить нужно так, чтобы твоё присутствие было необходимо, а отсутствие – заметно =Игра Бытия - это игра Жизни, игра осознанности, игра сознания, игра Энергии и игра свободы =Имейте веру в свои способности сделать то, что раньше казалось недоступным =Истинная радость приходит не из внешнего Мира, радость находится внутри нас = Когда нет страха “меня не любят”, то нет и страха, что “мою Любовь не принимают” =Лишь ваша искренняя Любовь освобождает вас от вашей внутренней и внешней тьмы =Любовь является конечной и высшей стадией любого созидающего процесса =Люди, оставившие вас в трудную минуту, должны быть вычеркнуты из вашей Жизни = Музыка - единый всемирный язык, его не надо переводить, на нём Душа говорит с Душою = "Мы — вибрация будущего, воплощённая в настоящем, переписывающая прошлое!" = Не привязанная к плодам деятельности Душа, черпает блаженство во внутреннем Мире=Нужно не бояться искренне прощать других и просить прощения самим! = Обвиняя других, мы больше вкладываем в Матрицу страха, чем входим в матрицу Любви=Основа нашего Мировоззрения и Мировосприятия есть только в нашем языке = Осуществляйте свои мечты или кто-то наймёт вас для осуществления своих = Планета станет той Планетой, которой предназначалось быть Центром Вселенной ="Равновесие Духа помогает устанавливать равновесие в теле или гармонию, то есть здоровье» = Самый большой дефицит на свете - это дефицит Любви, тепла, добра, понимания и заботы = Свет — тот многомерный образ, который ты несёшь, который превыше смерти = Смелость никак не мешает инстинкту самосохранения, напротив, дополняет его =Спокойствие — сильнее эмоций.