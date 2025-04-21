Как пережить магнитные бури и кто находится в группе риска, рассказала врач Алиева

По словам терапевта, магнитные бури могут оказать сильное влияние на здоровье человека. Особо чувствительны метеозависимые люди, они начинают чувствовать влияние магнитной бури на здоровье за сутки до ее начала.
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