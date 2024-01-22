Политолог Станкевич: Лавров озвучит важные инициативы по Украине на СБ ООН

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине будет двуплановым — не исключено, что министру удастся добиться каких-то важных договоренностей кулуарно.
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