На фоне частичной мобилизации вырос спрос на сварщиков, грузчиков и сантехников

В октябре в Свердловской области вырос спрос на сотрудников преимущественно «мужских» профессий. Специалисты объясняют это не только сезонным ростом числа вакансий на рынке труда, но и эффектом после объявления частичной мобилизации в сентябре.
В октябре в Свердловской области вырос спрос на сотрудников преимущественно «мужских» профессий. Специалисты объясняют это не только сезонным ростом числа вакансий на рынке труда, но и эффектом после объявления частичной мобилизации в сентябре.
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