В Башкирии машина с уснувшим водителем въехала в здание кафе

В башкирском городе Учалы правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого получил травмы работник общепита, сообщил в своем Telegram-канале руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.
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