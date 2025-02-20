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В Башкирии машина с уснувшим водителем въехала в здание кафе

В Башкирии машина с уснувшим водителем въехала в здание кафе

В башкирском городе Учалы правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого получил травмы работник общепита, сообщил в своем Telegram-канале руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

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