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Пользователи приложений для покупок по всему миру стали активнее на 15% за полгода

Пользователи приложений для покупок по всему миру стали активнее на 15% за полгода

Число сессий (запусков) в e-commerce-приложениях за первое полугодие 2026 г. увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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