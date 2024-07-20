Бастрыкин бросил вызов крупному капиталу, который завозит мигрантов

Геннадий Бережнов

Скверно то, что Правительство никак не пытается изменить ситуацию с мигрантами. Кто управляет этим процессом? Мишустин как бы в стороне и это не правильно. У Бастрыкина есть своё мнение, а у Мишустина его нет! Пользы экономике от них нет, а рост ВВП был бы и без них. Нет единства в делах государственной важности!