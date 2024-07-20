В позиции Бастрыкина по мигрантам особенно ценно то, что он не боится назвать главным виновником крупный бизнес, который завозит дешёвую рабочую силу, чтобы платить им меньше и повышать свои доходы.
Бастрыкин бросил вызов крупному капиталу, который завозит мигрантов
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Скверно то, что Правительство никак не пытается изменить ситуацию с мигрантами. Кто управляет этим процессом? Мишустин как бы в стороне и это не правильно. У Бастрыкина есть своё мнение, а у Мишустина его нет! Пользы экономике от них нет, а рост ВВП был бы и без них. Нет единства в делах государственной важности!
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13 час.
Валентина Олейникова
👍
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13 час.
НБ
Наталья Балобанова
Народ очень рад, поддерживает их.Ворюги в госдуме давно всем надоели. У нас тоже пора снять мораторий на смертную казнь, в Белоруссии и не отменяли, украл чиновник - к стенке. Тогда там будут работать специалисты, которые думают о России. Обокрали Россию и весь народ.
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4 час.
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