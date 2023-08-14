Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг

Silver Kont

Ну приедет комиссия, пожалуются бесхвостые черножопые ишаки на жизнь в России... Что дальше? Не нравится в России - пиздуй в кишлак, здесь тебе и твоим выблядкам создавать условия лучше, чем были в кишлаке, никто не обязан.... Спрашивается- зачем приезжали? Черножопых тогда надо вообще прижимать, никакого бизнеса, никаких чайхан для черножопых, никакой торговли на рынках - только стройки и рытьё каналов вручную..