В Таджикистане сообщили о комиссиях, которые отправились в города России с целью проверить условия жизни мигрантов в нашей стране.
Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг
Комментарии
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Silver Kont
Ну приедет комиссия, пожалуются бесхвостые черножопые ишаки на жизнь в России... Что дальше? Не нравится в России - пиздуй в кишлак, здесь тебе и твоим выблядкам создавать условия лучше, чем были в кишлаке, никто не обязан.... Спрашивается- зачем приезжали? Черножопых тогда надо вообще прижимать, никакого бизнеса, никаких чайхан для черножопых, никакой торговли на рынках - только стройки и рытьё каналов вручную..
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6 час.
Людмила Пименова
Ну-ну. А если они плохо живут, то что? Заберут домой?
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6 час.
Наталия
Вот ужас-то! Приедет комиссия, решит, что требуемые условия для их мигрантов не созданы, и, чтобы наказать Россию, заберет всех свои соотечественников на историческую родину. Да как же мы без них обойдемся, без таких незаменимых.
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6 час.
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