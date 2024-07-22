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Царьград

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Полиция Украины дала ориентировку на предполагаемого убийцу Ирины Фарион

Полиция Украины дала ориентировку на предполагаемого убийцу Ирины Фарион

В надежде на задержание украинские полицейские поделились ориентировкой на возможного убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
кем бы не был  .но он  молодец !
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16 час.

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