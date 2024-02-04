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AMD пришла на помощь владельцам NVIDIA RTX 20 и 30 и подарила генерацию кадров С анон...

AMD пришла на помощь владельцам NVIDIA RTX 20 и 30 и подарила генерацию кадров С анон...

AMD пришла на помощь владельцам NVIDIA RTX 20 и 30 и подарила генерацию кадровС анонсом видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 “зеленая” компания также представила встроенную в DLSS 3 генерацию промежуточных кадров, но уже тогда заявила, что даже флагманские RTX 3090 Ti не смогут с ней справиться.

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