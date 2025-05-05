Планирует незаметно отомстить США за угрозы России – в Sina оценили планы Путина Евгения КомароваВладимир Путин, как считают в китайском издании Sina, решил незаметно отомстить США за угрозы в адрес России.
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