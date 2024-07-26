Первые поставки рыбных консервов из Ирана прибыли в Астрахань

Первые 54 тонны рыбных консервов из Ирана были доставлены в транспортно-логистический хаб в Астрахани, став частью транспортного коридора «Север — Юг», 26 июля сообщила пресс-служба министерства внешних связей Астраханской области.
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