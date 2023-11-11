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СУЭК признана одним из лидеров корпоративной благотворительности в России

Подведены итоги проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». В наивысшую категорию (А+) этого одного из наиболее авторитетных рейтингов включена СУЭК, крупнейшая угольно-энергетическая компания страны, основанная в 2001 году Андреем Мельниченко.

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