Песков: украинских следов в подрыве "Северные потоков" становится все больше

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва знакомится с расследованием различных СМИ о подрыве газопроводов "Северный поток", в том числе данными газеты The Washington Post о том, что украинский полковник Роман Червинский координировал атаку на газопроводы.