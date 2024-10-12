Прием граждан и встреча с депутатским корпусом. Бобруйск посетил председатель Могилевского областного Совета депутатов Алекса...

Прием граждан и встреча с депутатским корпусом. Бобруйск посетил председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр ГорошкинБобруйск с рабочим визитом 11 октября посетил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Горошкин .
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