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И снова без помощи Nvidia. Энтузиасты добились работы генератора кадров на видеокартах GeForce RTX 20

И снова без помощи Nvidia. Энтузиасты добились работы генератора кадров на видеокартах GeForce RTX 20

Пока одного кадра Только вчера мы писали о том, что моддеры запустили многокадровую генерацию на видеокартах GeForce RTX 30, как один из энтузиастов заставил обычную генерацию работать на RTX 20.

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