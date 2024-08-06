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«Везите Мигрантов!» - Губернатор Волгоградского региона решил проблему демографии «высококлассными специалистами»

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Комментарии
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BN
Boris Nevzorov
Десять лет на должности и еще на свободе.? Если дурак, то личить, если прикидывается, то на лесопоа
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4 час.
РУ
Раиса Утропова
Вы не поняли.
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4 час.
Вячеслав Дегтярев
почитайте его биографию - волосы дыбом .......
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3 час.

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