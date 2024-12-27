Полицейские Отдела МВД России по Целинскому району Ростовской области поздравили детей с наступающим Новым годом

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» старший инспектор ПДН Отдела МВД России по Целинскому району майор полиции Александр Лебешев совместно с представителем Общественного совета при территориальном отделе Сергеем Писоцким посетили детей из многодетных, малообеспеченных и состоящих на учете семей.