Президент УЕФА Чеферин пожелали сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пожелал, чтобы как можно больше балканских сборных пробились на Евро-2024, отдельно отметив национальную команду Боснии и Герцеговины, которой в плей-офф за право играть на чемпионате Европы предстоит встретиться с Украиной, передает Sarajevo Times.