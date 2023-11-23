Президент УЕФА Чеферин пожелали сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пожелал, чтобы как можно больше балканских сборных пробились на Евро-2024, отдельно отметив национальную команду Боснии и Герцеговины, которой в плей-офф за право играть на чемпионате Европы предстоит встретиться с Украиной, передает Sarajevo Times.
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