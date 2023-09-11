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«Ради таких моментов я нахожу мотивацию кататься дальше». Загитова обратилась к зрителям после шоу

«Ради таких моментов я нахожу мотивацию кататься дальше». Загитова обратилась к зрителям после шоу

Сейчас олимпийская чемпионка по фигурному катанию участвует в ледовых шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое проходит в Сочи с 20 июня по 30 сентября.

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