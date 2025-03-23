Индекс счастья. Мировой. По этому индексу мы на 66 месте. После Эквадора.А что ? Эквадор - хорошая страна.
Ингвар Коротков: По индексу счастья мы на 66 месте. После Эквадора
Комментарии
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iИ
ilja_jant И
Разве только что КНДР старается в этом: чучхэ, опора на собственные силы...
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3 час.
Arkadiy M
Даже читать не стал. Глупость какая-то. Индекс счастья... У каждого своя жизнь, свои приоритеты, свои радости и понимание, что ему хорошо, а что нет. Есть, безусловно объективное и что-то общее, но своё, личное, индивидуальное никуда не деть.🤔😳
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1 час.
Ирина Черных
Счастье, когда в жизни много Света, когда в сердце много Радости, когда в душе много Любви!
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11 мин.
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