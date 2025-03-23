Ингвар Коротков: По индексу счастья мы на 66 месте. После Эквадора

Разве только что КНДР старается в этом: чучхэ, опора на собственные силы...

Arkadiy M

Даже читать не стал. Глупость какая-то. Индекс счастья... У каждого своя жизнь, свои приоритеты, свои радости и понимание, что ему хорошо, а что нет. Есть, безусловно объективное и что-то общее, но своё, личное, индивидуальное никуда не деть.🤔😳