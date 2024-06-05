В Иркутске оштрафовали автомобилиста за выезд на встречку и проезд на красный

Инцидент случился 1 июня на перекрестке улиц Рабочая и Декабрьских Событий. По данным ГУ МВД по региону, водитель автомобиля Ford Explorer выехал на “встречку”, а затем проехал перекресток на красный свет светофора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии