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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Николаев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Судьи должны не допускать до драки, изучать футболистов. Один незафиксированный фол может привести к тому, что мы увидели»

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ.  – Как должны в подобных обстоятельствах вести себя судьи? – Во‑первых, они должны не допускать до драки.

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