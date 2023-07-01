Зеленский снял с должностей глав четырех районов Киева после скандала с бомбоубежищами

После скандала вокруг ситуации с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ на Украине глава государства Владимир Зеленский подписал распоряжения о снятии с должностей семи глав местных администраций, в том числе и руководителей в четырех районах Киева.
После скандала вокруг ситуации с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ на Украине глава государства Владимир Зеленский подписал распоряжения о снятии с должностей семи глав местных администраций, в том числе и руководителей в четырех районах Киева.
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