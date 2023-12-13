Росздравнадзор может стать первым контрольным ведомством, которое начнет признавать результаты аудита СРО при решении о проведении проверок

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение предложений по оптимизации индикаторов риска в контрольно-надзорной деятельности с Росздравнадзором», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщила руководитель Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.