Расщепление рецептора Tie1 связали с воспалительной реакцией сосудов

Кровеносные сосуды должны сохранять прочность, расти и отвечать на воспаление. Учёные из Мангейма и Немецкого центра исследования рака выяснили, что расщепление наружной части рецептора Tie1 необходимо для определённых воспалительных реакций, но не для обычного роста сосудов.