Расщепление рецептора Tie1 связали с воспалительной реакцией сосудов

Кровеносные сосуды должны сохранять прочность, расти и отвечать на воспаление. Учёные из Мангейма и Немецкого центра исследования рака выяснили, что расщепление наружной части рецептора Tie1 необходимо для определённых воспалительных реакций, но не для обычного роста сосудов.
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