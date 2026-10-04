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Пронедра

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Расщепление рецептора Tie1 связали с воспалительной реакцией сосудов

Расщепление рецептора Tie1 связали с воспалительной реакцией сосудов

Кровеносные сосуды должны сохранять прочность, расти и отвечать на воспаление. Учёные из Мангейма и Немецкого центра исследования рака выяснили, что расщепление наружной части рецептора Tie1 необходимо для определённых воспалительных реакций, но не для обычного роста сосудов.

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