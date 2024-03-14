Русская весна
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Русская весна

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НОЧЬ Украинские военные начали готовиться к захвату Верховной рады

НОЧЬ Украинские военные начали готовиться к захвату Верховной рады

Украинские военные, недовольные политикой властей, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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17 час.
АА
Афонин Андрей
Ну захватят Раду, а дальше что? Есть план?  Или за них уже ЦРУ всё запланировало?  Одни вопросы...   Я понимаю, что если бы в их рядах появился клон дедушки Ленина, то итог стал бы интересным. Но дедушка спит, планов у морекопателей своих нет. Бедная Рада, разграбят её, и разойдутся. А Зеля - в Флориде будет мороженное кушать...
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9 час.

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