Украинские военные, недовольные политикой властей, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты.
НОЧЬ Украинские военные начали готовиться к захвату Верховной рады
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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17 час.
АА
Афонин Андрей
Ну захватят Раду, а дальше что? Есть план? Или за них уже ЦРУ всё запланировало? Одни вопросы... Я понимаю, что если бы в их рядах появился клон дедушки Ленина, то итог стал бы интересным. Но дедушка спит, планов у морекопателей своих нет. Бедная Рада, разграбят её, и разойдутся. А Зеля - в Флориде будет мороженное кушать...
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9 час.
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