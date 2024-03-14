НОЧЬ Украинские военные начали готовиться к захвату Верховной рады

АА

Афонин Андрей

Ну захватят Раду, а дальше что? Есть план? Или за них уже ЦРУ всё запланировало? Одни вопросы... Я понимаю, что если бы в их рядах появился клон дедушки Ленина, то итог стал бы интересным. Но дедушка спит, планов у морекопателей своих нет. Бедная Рада, разграбят её, и разойдутся. А Зеля - в Флориде будет мороженное кушать...