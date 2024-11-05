РИА Новости: в Индиане и Кентукки в США закрылись избирательные участки

В Индиане и Кентукки в США в 2:00 по мск закрылись избирательные участки. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что позже всего закроются избирательные участки на Гавайях и Аляске, где голосование завершится 8:00 по Москве.
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