Ссора птиц попала на видео: красноголовый дятел дал отпор скворцу

Красноголовый дятел (Melanerpes erythrocephalus) выгоняет из своего гнезда обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) / © Emily Tornga Красноголовый дятел (Melanerpes erythrocephalus) обнаружил в своем дупле нежелательного гостя — обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) — и буквально выдернул и выгнал захватчика.
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