Куда делись миллиарды Кашпировского? Целитель, «лечивший всю страну», не оставил после себя почти никакого наследства

После смерти Кашпировского оказалось, что «великий целитель», ставший одним из первых советских миллионеров, имел в собственности только маленькую квартиру.
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