Ростислав Ищенко: Полмира против США, а дурак всё ищет единственно правильный путь, казня несогласных

Почему дурак одновременно верит в ариев миллион лет назад и в начало истории в XVII веке? Как можно считать Сталина невиновным в репрессиях и тут же требовать расстрелов для несогласных? Почему марксист-интернационалист вдруг заявляет о «непонимании Маркса» целой нацией? И чем закончится шараханье между позорной капитуляцией и ядерной войной для коллективного Запада? Дурак всегда одерживает Читать далее: https://govorit.