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Мировое обозрение

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Один — в порту, второй — в море: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с грузами для ВСУ

Один — в порту, второй — в море: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с грузами для ВСУ

Главное в тезисах: Двойной удар по логистике: российские войска днём 9 октября поразили два сухогруза, задействованных в снабжении украинских войск, — один в порту Черноморск Одесской области, второй на морском переходе.

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