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Царьград

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В Полоцке 12–13 октября пройдёт форум о семейных ценностях с участием 6 стран

В Полоцке 12–13 октября пройдёт форум о семейных ценностях с участием 6 стран

Форум «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство» впервые пройдёт в международном формате в Полоцке 12–13 октября с участием парламентских делегаций шести стран: России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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