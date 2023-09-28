Кадеты из школы №1494 стали победителями и призерами спортивной игры

Кадеты из школы №1494 приняли участие в Юнармейской военно-спортивной игре «Зарница», которые недавно прошли в столице в рамках комплекса соревновательных мероприятий военно-патриотической направленности.
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