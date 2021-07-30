Спасибо, ВАДА: тяжеловес-мужебаба может взять золото на самой ненужной олимпиаде в истории

Страна и людиПолитикаСпасибо, ВАДА: тяжеловес-мужебаба может взять золото на самой ненужной олимпиаде в истории Олимпиада в Токио уже точно войдет в историю, если после этого вообще будут проводиться Олимпийские игры.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьN SАвтору !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+++++++++++++ /// Глядя на окружающую действительность всего происходящего в сегодняшнем мире, каждодневно убеждаешься: реально, мир сходит в ума, ускоренными темпами продвигаясь к полному безумию. /// В этом смысле оооочень НЕ повезло нашим детям и, особенно, внукам. Пора вернуть В Россию "железный занавес", чтобы спасти их будущее.Андрей ВасильченкоЭмблемой следующей Олимпиады будет 7 колец - по цветам радуги. Не континенты теперь будут представлены, а гомосеки всех стран - объединятся для блуда.кузнецов владимирафтар похоже олимпиадой тоже не интересуется. иначе бы задумался какое отношение имеет ВАДА к участию трансгендераКомментировать
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