Бывший польский судья Томаш Шмидт, получивший убежище в Белоруссии, заявил, что большинство поляков стремятся к мирному сосуществованию с россиянами, так как устали от продолжительной антироссийской пропаганды.
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