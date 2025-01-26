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Бывший судья Шмидт: большинство поляков устали от антироссийской пропаганды

Бывший судья Шмидт: большинство поляков устали от антироссийской пропаганды

Бывший польский судья Томаш Шмидт, получивший убежище в Белоруссии, заявил, что большинство поляков стремятся к мирному сосуществованию с россиянами, так как устали от продолжительной антироссийской пропаганды.

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