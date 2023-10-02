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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг согласился, что матч «Сочи» – СКА – хоккей будущего: «Нет разрушительного хоккея. Все мы идем в правильном направлении, КХЛ развивается»

«Сочи» победил СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. – Была игра на высоких скоростях, много моментов.

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